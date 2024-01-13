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  1. В Україні

Скільки адмінпротоколів склали у 2023 році за водіння у стані сп'яніння у Києві: оприлюднили цифри

13:18, 13 січня 2024
На рахунку київських водіїв більше 8 тисяч адміністративних протоколів за статтею 130 у минулому році.
Скільки адмінпротоколів склали у 2023 році за водіння у стані сп'яніння у Києві: оприлюднили цифри
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За 2023 рік київські поліцейські склали 8 192 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом особами в стані сп’яніння) КУпАП.

Про це повідомили у Патрульній поліції.

Там зазначили, що під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність адекватно сприймати те, що відбувається довкола, та вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки.

Тому, водіям заборонено:

  • керувати транспортним засобом у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин;
  • передавати керування іншій особі, яка вживала алкоголь або заборонені для водіїв ліки чи речовини;
  • вживати алкоголь чи заборонені речовини після ДТП або зупинки поліцейським і до проведення огляду на стан сп'яніння.

Яка відповідальність за керування у стані сп’яніння?

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;
  • за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

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