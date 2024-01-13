Україна розраховує на позитивне рішення Конгресу щодо допомоги: Зеленський під час зустрічі з Пріцкер

Макрофінансова і військова підтримка, а також заморожені активи рф: про що Президент говорив зі спецпредставницею США з питань відновлення України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка вже вдруге відвідує нашу країну з візитом.

Також до складу делегації Сполучених Штатів увійшли представники провідних американських фінансових інституцій.

Як повідомили в Офісі Президента, Володимир Зеленський зробив особливий акцент на вагомій підтримці, яку США надають для забезпечення надійної роботи енергетичного сектору України. З огляду на продовження ракетного терору проти нашої держави було наголошено на важливості посилення протиповітряної оборони для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

Під час зустрічі було порушено і питання забезпечення макрофінансової стабільності України.

«Вдячні Президенту США за внесення бюджетного запиту до Конгресу про надання Україні у 2024 році макрофінансової та військової підтримки. Цінуємо, що в такий складний час ми бачимо єдність між конгресменами. Українське суспільство розраховує на ухвалення Конгресом позитивного рішення, воно зміцнить наші сили», – наголосив Володимир Зеленський.

Джерело фото: president.gov.ua

Також сторони окремо обговорили шляхи використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України. Зазначено, що 2024 рік має стати роком ухвалення остаточних рішень і реалізації конкретних кроків у цьому напрямі.

Президент повідомив про підписану у 12 січня Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією й відзначив важливість прогресу в підготовці та укладенні таких угод з іншими партнерами України, зокрема державами «Групи семи».

Володимир Зеленський висловив подяку Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу й американському народу за надання потужної оборонної, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні для протистояння російській агресії, а також окремо відзначив вагому роль Пенні Пріцкер у координації взаємодії з міжнародними партнерами щодо підтримки України в реалізації реформ, проєктів з відбудови та подальшого зміцнення української економіки.

«Ваш черговий візит в Україну є потужним сигналом міцної підтримки. Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, оскільки це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором», – сказав Президент.

Джерело фото: president.gov.ua

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