Украина рассчитывает на положительное решение Конгресса о помощи: Зеленский во время встречи с Прицкер

Макрофинансовая и военная поддержка, а также замороженные активы рф: о чем Президент говорил со спецпредставительницей США по вопросам восстановления Украины.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, которая уже во второй раз посещает нашу страну с визитом.

Также в состав делегации Соединенных Штатов вошли представители ведущих американских финансовых институтов.

Как сообщили в Офисе Президента, Владимир Зеленский сделал особый акцент на значимой поддержке, которую США оказывают для обеспечения надежной работы энергетического сектора Украины. Учитывая продолжение ракетного террора против нашего государства, было отмечено важность усиления противовоздушной обороны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.

В ходе встречи был поднят и вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины.

«Благодарны Президенту США за внесение бюджетного запроса в Конгресс о предоставлении Украине в 2024 году макрофинансовой и военной поддержки. Ценим, что в столь сложное время мы видим единство между конгрессменами. Украинское общество рассчитывает на принятие Конгрессом положительного решения, оно укрепит наши силы», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Джерело фото: president.gov.ua

Также стороны обсудили пути использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины. Отмечено, что 2024 должен стать годом принятия окончательных решений и реализации конкретных шагов в этом направлении.

Президент сообщил о подписанном в 12 января Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией и отметил важность прогресса в подготовке и заключении таких соглашений с другими партнерами Украины, в частности государствами «Группы семи».

Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу и американскому народу за оказание мощной оборонной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине для противостояния российской агрессии, а также особо отметил весомую роль Пенни Прицкер в координации взаимодействия с международными партнерами по поддержке Украины в реализации реформ, проектов по восстановлению и дальнейшему укреплению украинской экономики.

«Ваш очередной визит в Украину является мощным сигналом крепкой поддержки. Прошлый год стал рекордно активным для развития украино-американских отношений. Мы настроены и дальше поддерживать такую динамику, поскольку это ощутимо помогает Украине вести борьбу с агрессором», – сказал Президент.

Джерело фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.