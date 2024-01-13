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Сколько админпротоколов составили в 2023 году за вождение в состоянии опьянения в Киеве: обнародовали цифры

13:18, 13 января 2024
На счету киевских водителей более 8 тысяч административных протоколов по статье 130 в прошлом году.
Сколько админпротоколов составили в 2023 году за вождение в состоянии опьянения в Киеве: обнародовали цифры
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За 2023 год киевские полицейские составили 8 192 административных протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством лицами в состоянии опьянения) КУоАП.

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

Там отметили, что под действием алкоголя или наркотических веществ водитель теряет способность адекватно воспринимать происходящее вокруг и своевременно реагировать на изменение дорожной обстановки.

Поэтому водителям запрещено:

  • управлять транспортным средством в состоянии опьянения или под действием наркотических веществ;
  • передавать управление другому лицу, употребляющему алкоголь или запрещенные для водителей лекарства или вещества;
  • употреблять алкоголь или запрещенные вещества после ДТП или остановки полицейским и до проведения осмотра на состояние опьянения.

Какая ответственность за управление в состоянии опьянения?

  • по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения) КУоАП — штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;
  • по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такого;
  • по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
  • по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, которое управляло транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления на 3 года.

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