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  1. В мире

В США суд обязал Дональда Трампа выплатить почти $400 тысяч изданию The New York Times

13:40, 13 января 2024
Трамп требовал от издания выплатить ему $100 миллионов компенсации из-за расследования о его финансовых делах.
В США суд обязал Дональда Трампа выплатить почти $400 тысяч изданию The New York Times
Источник фото: depositphotos/gints.ivuskans
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Бывшего президента США Дональд Трамп обязали выплатить изданию New York Times почти 400 000 долларов США (313 900 фунтов стерлингов) судебных издержек после того, как его иск против издания отклонили. Об этом пишет BBC.

Трамп требовал от издания выплатить ему $100 миллионов компенсации из-за расследования о его финансовых делах. Также он утверждал, что New York Times и его племянница Мэри Трамп сговорились, чтобы раздобыть его налоговые данные.

В прошлом году судья отклонил иск Трампа, заявив, что его требования «не соответствуют конституционному праву».

В пятницу, 12 января, судья Верховного суда Нью-Йорка Роберт Рид обязал экс-президента выплатить возмещение New York Times за судебные издержки.

Как пишет BBC, судья Рид отклонил дело в мае, заявив, что правовая система «давно признала, что репортеры имеют право участвовать в законной и обычной деятельности по сбору новостей».

Судья сказал, что эта деятельность является основой Первой поправки страны, которая защищает право на свободу слова.

Серия статей же о финансовых делах Дональда Трампа получила Пулитцеровскую премию.

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