Водителей призывают проверять автомобили перед поездкой – там могут прятаться коты

В Украину пришли морозы и снег, из-за чего многие уличные коты ищут теплое место, чтобы согреться. Таким уютным уголком они могут выбирать автомобили.
В Национальной полиции Украины призывают водителей перед тем, как садиться за руль, выделить несколько минут, чтобы проверить свой автомобиль.
«Постучите по капоту и послушайте, не слышно ли мяуканье. Такое простое правило может спасти четырехлапого», – говорят там.
Где чаще всего прячутся котики:
- под капотом;
- под авто;
- арки колес;
- в выхлопной трубе.
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