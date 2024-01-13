Водителей призывают проверять автомобили перед поездкой – там могут прятаться коты

Всего лишь несколько минут могут спасти жизнь четырехлапого.

Источник фото: facebook.com/lutskpolice

В Украину пришли морозы и снег, из-за чего многие уличные коты ищут теплое место, чтобы согреться. Таким уютным уголком они могут выбирать автомобили.

В Национальной полиции Украины призывают водителей перед тем, как садиться за руль, выделить несколько минут, чтобы проверить свой автомобиль.

«Постучите по капоту и послушайте, не слышно ли мяуканье. Такое простое правило может спасти четырехлапого», – говорят там.

Где чаще всего прячутся котики:

под капотом;

под авто;

арки колес;

в выхлопной трубе.

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