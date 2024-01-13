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У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

  1. В Україні

Нотаріусам нагадали про захист інформації на комп’ютері від кіберзлочинців: поради

21:40, 13 січня 2024
Для захисту від загроз важливо мати надійні антивірусні та антишпигунські програми, які здатні виявляти й блокувати шкідливі програми та вразливості у системі.
Нотаріусам нагадали про захист інформації на комп’ютері від кіберзлочинців: поради
Джерело фото: freepik.com
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У Комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності наголосили, що зараз, у добу цифрового прогресу, використання сучасних засобів для запобігання кіберзагрозам стає надзвичайно важливим. Це необхідно для захисту власних персональних даних, фінансових ресурсів та збереження конфіденційності.

Кіберзлочинці постійно шукають нові способи й методи для проникнення до комп’ютерних систем та крадіжки інформації, тому для захисту важливо мати надійні антивірусні та антишпигунські програми, які здатні виявляти й блокувати шкідливі програми та вразливості у системі.

У Нотаріальній палаті України рекомендують використовувати програмне забезпечення — брандмауер (фаєрвол) для аналізу інтернет-трафіку та блокування його у разі виявлення загроз.

Також нотаріусам рекомендують для збереження даних від крадіжки використовувати надійні паролі, двоетапну аутентифікацію та шифрування файлів та пам’ятати про важливість оновлення програмного забезпечення та операційної системи, оскільки виробники постійно виправляють виявлені вразливості.

«Запобігання кіберзагрозам має стати пріоритетом для всіх користувачів комп’ютерів, оскільки це сприятиме збереженню безпеки та захищеності інформації в онлайн-середовищі», - наголосили у НПУ.

Нотаріуси можуть безкоштовно (за рахунок членських внесків) користуватися інструментом для мінімізації ризиків кібератак – програмним забезпеченням Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise, що вміщує антивірус, антишпигун, брандмауер.

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