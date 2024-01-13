Нотаріусам нагадали про захист інформації на комп’ютері від кіберзлочинців: поради

Для захисту від загроз важливо мати надійні антивірусні та антишпигунські програми, які здатні виявляти й блокувати шкідливі програми та вразливості у системі.

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У Комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності наголосили, що зараз, у добу цифрового прогресу, використання сучасних засобів для запобігання кіберзагрозам стає надзвичайно важливим. Це необхідно для захисту власних персональних даних, фінансових ресурсів та збереження конфіденційності.

Кіберзлочинці постійно шукають нові способи й методи для проникнення до комп’ютерних систем та крадіжки інформації, тому для захисту важливо мати надійні антивірусні та антишпигунські програми, які здатні виявляти й блокувати шкідливі програми та вразливості у системі.

У Нотаріальній палаті України рекомендують використовувати програмне забезпечення — брандмауер (фаєрвол) для аналізу інтернет-трафіку та блокування його у разі виявлення загроз.

Також нотаріусам рекомендують для збереження даних від крадіжки використовувати надійні паролі, двоетапну аутентифікацію та шифрування файлів та пам’ятати про важливість оновлення програмного забезпечення та операційної системи, оскільки виробники постійно виправляють виявлені вразливості.

«Запобігання кіберзагрозам має стати пріоритетом для всіх користувачів комп’ютерів, оскільки це сприятиме збереженню безпеки та захищеності інформації в онлайн-середовищі», - наголосили у НПУ.

Нотаріуси можуть безкоштовно (за рахунок членських внесків) користуватися інструментом для мінімізації ризиків кібератак – програмним забезпеченням Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise, що вміщує антивірус, антишпигун, брандмауер.

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