На Одещині судитимуть браконьєрів, які наловили раків на мільйон гривень

На човні за допомогою ятерів рибалки виловили понад 340 одиниць раків.

Фото: поліція

На Одещині судитимуть двох чоловіків, які у листопаді минулого року незаконно виловили понад 340 раків. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Жителі Роздільнянського та Одеського районів рибалили на річці Турунчук на човні та за допомогою ятерів. Експерти встановили, що своїми діями чоловіки завдали збитків водним біоресурсам України на загальну суму понад мільйон гривень.

Рибалок затримали на місці, а ще живих раків правоохоронці випустили назад до водойми.

Чоловікам висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 249 КК України та скерували до суду. Тепер їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тис. гривень або обмеження волі на строк до трьох років.

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