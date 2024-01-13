На Львівщині хвора собака покусала трьох людей – до 8 березня запроваджено карантин

Запроваджено карантинні обмеження через підтвердження наявності вірусу сказу у собаки.

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У селі Бистриця Дрогобицької громади до 8 березня запроваджено карантинні обмеження через підтвердження наявності вірусу сказу у собаки. Тварина, якій було 8 років, покусала трьох людей і після цього загинула. Про це повідомили у районній військовій адміністрації.

Карантинні обмеження терміном на два місяці діятимуть у селі Бистриця та його 5-ти кілометровій зоні.

«5 січня з Львівської регіональної державної лабораторії надійшло підтвердження про наявність вірусу сказу у собаки … Профільні служби вживають передбачені заходи із запобігання поширювання захворюванню. На місці загибелі собаки, а також на подвір’ї проведено дезінфекцію», - сказано у повідомленні.

Також у селі буде проводитися вакцинація всіх собак та котів.

Обмеження діятимуть до 8 березня включно за умови відсутності нових випадків захворювання.

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