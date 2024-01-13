В Украине стартовал конкурс грантов в поддержку адвокационных кампаний по защите прав и интересов ВПО

Отобранные кандидаты получат грант в размере $4,5 тысяч, конкретный размер и период реализации будут определены в зависимости от специфики утвержденного проекта.

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В Украине стартует конкурс грантов в поддержку адвокационных кампаний по защите прав и интересов внутренне перемещенных лиц. Отобранные кандидаты получат грант в размере $4,5 тысяч. Конкретный их размер и период реализации будут определены в зависимости от специфики утвержденного проекта.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Цель конкурса – поддержать общественные организации, инициативные группы, группы ВПЛ, представителей общественного сектора и членов принимающих общин в осуществлении деятельности, направленной на:

– решение потребностей и проблем ВПЛ в возрасте до 17 лет и 30+, продвижение их прав и интересов;

– создание условий для диалога между местной общиной, органами местного самоуправления и ВПЛ для учета потребностей и интересов внутренних переселенцев;

– содействие интеграции ВПЛ;

– расширение спектра услуг для ВПЛ;

– создание условий для использования их умений, навыков и опыта;

– улучшение условий пребывания в принимающих общинах.

По условиям конкурса организация должна осуществлять свою деятельность в одной из целевых общин: Черкассы, Умань, Черновцы, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Мукачево, Винница, Днепр, Каменское, Ивано-Франковск, Червоноград, Киев, Белая Церковь, Полтава , Кременчуг, Луцк, Тернополь, Кропивницкий.

Дедлайн приема заявок: 4 февраля 2024 года, детали – здесь.

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