Пожар в игровой комнате ТРЦ в Киеве: полиция расследует умышленный поджог, который совершил 7-летний мальчик

Во время осмотра места происшествия и изучения записей видеонаблюдения, правоохранители установили, что виновником пожара стал 7-летний посетитель парка развлечений.

Полиция начала уголовное расследование относительно пожара, который возник в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, пожар возник в игровой комнате одного из торгово-развлекательных комплексов вечером 13 января. Об этом сообщила полиция Киева.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медицинский персонал. Эвакуация посетителей была проведена своевременно, и граждане не получили серьезных травм. Во время дальнейшего осмотра места происшествия и изучения записей видеонаблюдения, правоохранители совместно со службой безопасности ТРЦ "Космополит" установили, что пожар произошел из-за умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик, который был посетителем парка развлечений.

Родители мальчика вместе с ребенком вызваны в Соломенское управление полиции для дачи объяснений. Следователи расследуют этот случай как умышленное уничтожение или повреждение имущества по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает родителей взаимодействовать со своими детьми и объяснять им правила безопасности по обращению с огнем и легковоспламеняющимися материалами. Важно помнить, что игры с огнем могут привести к трагическим последствиям.

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