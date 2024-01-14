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  1. В мире

Бежали от войны: в водах Франции перевернулась лодка с мигрантами, погибли пять человек

19:16, 14 января 2024
Пытаясь переплыть Ла-Манш на лодке, погибли пятеро мигрантов, десятки людей были спасены.
Бежали от войны: в водах Франции перевернулась лодка с мигрантами, погибли пять человек
Источник фото: DW
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Пятеро мигрантов погибли в результате несчастного случая, когда лодка, на которой они пытались пересечь Ла-Манш, перевернулась в водах Франции. Об этом сообщили французские морские чиновники, информирует ВВС.

Около 70 человек попытались сесть в небольшую лодку, которая отправилась с пляжа. Лодка перевернулась, что привело к гибели пяти человек. Десятки человек были спасены во время ночных спасательных операций в Вимере, что к югу от Кале.

Министр иностранных дел Франции Дэвид Кэмерон назвал этот случай "сердцераздирающим". По информации местных властей, четверо из погибших были гражданами Ирака и Сирии. Один из спасенных находится в критическом состоянии, а другой получил ранения, что привело к смерти.

Миграционная ситуация вдоль Ла-Манша остается напряженной, и этот несчастный случай стал еще одной трагедией в усилиях мигрантов пересечь территориальные воды между Францией и Англией. Власти призывают к решительным действиям и обеспечению безопасных маршрутов для беженцев, которые бегут из стран, охваченных войной.

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