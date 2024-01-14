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  1. В Украине

Зарабатывали миллионы на подпольном производстве «элитного» алкоголя: будут судить злоумышленников

23:29, 14 января 2024
В ходе обысков правоохранители изъяли 7000 бутылок готовой алкогольной продукции и 2000 литров алкоголя в бочках.
Зарабатывали миллионы на подпольном производстве «элитного» алкоголя: будут судить злоумышленников
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что будут судить участников преступной группы, которые производили «элитный» алкоголь в ванной комнате, а сбывали фальсифицированную продукцию в розничную торговую сеть через интернет-магазины и в общепит на территории Тернопольской области. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что организаторы подпольного бизнеса производили алкогольную продукцию в антисанитарных условиях, поэтому технологические процессы не отвечали государственным стандартам. Именно в таких условиях производили элитный алкоголь в подпольном цехе в Тернопольской области. Отдельные помещения ангара участники процесса использовали для производства продукции, хранения сырья, тары и готовой продукции.

«Для смешивания компонентов дельцы использовали обычную ванную, где проходил «технологический процесс». В дальнейшем алкогольную смесь сливали в бочки, а затем расфасовывали в стеклянную тару, закупленную в пунктах вторичного сырья. В сутки дельцы могли изготовить до 1000 бутылок «алкоголя», - говорится в сообщении.

Бутылки маркировали поддельными марками акцизного налога и продавали готовую продукцию оптовыми и розничными партиями в небольшие магазины розничной торговли, общепита и через интернет-магазины. Под логотипами украинского и иностранного производителей среди ассортимента предлагали водку, коньяк, виски, ром и т.д.

Месячная прибыль организаторов нелегального бизнеса могла достигать одного миллиона гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли 7000 бутылок готовой «алкогольной» продукции, еще 2000 литров «алкоголя» в бочках, черные записи, стеклотара, 500 пачек сигарет без марок акцизного налога, 12 000 марок акцизного налога с признаками под каждая, три грузовых автомобиля, транспортировавших фальсификат.

На основании собранных доказательств полицейские по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора направили обвинительный акт в суд в отношении трех организаторов нелегального бизнеса.

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