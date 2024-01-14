Эстония не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста, – премьер Кая Каллас

Эстония не будет высылать принудительно украинских мужчин призывного возраста пока они под временной защитой ЕС.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет выдавать украинских мужчин мобилизационного возраста Украине, - сообщает The Kyiv Independent.

"Мы обсуждали вопрос украинских беженцев, особенно мужчин мобилизационного возраста. Президент Зеленский описал, что есть люди, которые находятся на поле боя, и есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы (Украина - ред.) могли финансировать солдат, находящихся на поле боя. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например в Эстонии", - заявила Кая Каллас.

Премьер-министр добавила, что украинская власть должна взаимодействовать с мужчинами призывного возраста и призвала их вернуться на родину. В то же время Эстония не планирует высылать их принудительно, если они соблюдают правила и находятся в стране, а Европейский союз предоставляет им временную защиту.

"Если они соблюдают правила, если они до нас дошли, то ЕС дает им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего со своей стороны, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей Родине", - подчеркнула Кая Каллас.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс сообщил, что при необходимости страна готова помочь Украине в мобилизации граждан.

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