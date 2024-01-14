Эстония не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста, – премьер Кая Каллас

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Водитель должен понять, что полиция пытается остановить именно его автомобиль – позиция суда относительно невыполненияя водителями требований об остановке

Суд указал, какие доказательства должна предоставить полиция, если обвиняет водителя в нежелании остановиться по требованию патрульных.

Как будут наказывать за плагиат и написание работ с помощью ChatGPT, - внесен законопроект об академической добропорядочности

Руслан Стефанчук с коллегами внесли в Верховную Раду законопроект об академической добропорядочности: кого и как будут наказывать за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.

В Национальной стратегии доходов собираются исправить ситуацию с неравными условиями налогообложения элитной недвижимости

Кабмин планирует исправить ситуацию, когда владельцы недвижимости платят одинаковую сумму налога, независимо от того, это элитное имущество или в окрестностях города.

Сбор персональных данных украинцев, - в ГЮУ ВР предупредили о неконституционности норм законопроекта 10062, который намерен принять парламент

Результаты медицинских осмотров, дипломы об образовании, водительские удостоверения, данные о детях и родителях, о гражданстве будут собираться в единое досье и храниться на сервере за границей.

  1. В мире

Эстония не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста, – премьер Кая Каллас

17:16, 14 января 2024
Эстония не будет высылать принудительно украинских мужчин призывного возраста пока они под временной защитой ЕС.
Эстония не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста, – премьер Кая Каллас
Источник фото: ukrinform
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет выдавать украинских мужчин мобилизационного возраста Украине, - сообщает The Kyiv Independent.

"Мы обсуждали вопрос украинских беженцев, особенно мужчин мобилизационного возраста. Президент Зеленский описал, что есть люди, которые находятся на поле боя, и есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы (Украина - ред.) могли финансировать солдат, находящихся на поле боя. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например в Эстонии", - заявила Кая Каллас.

Премьер-министр добавила, что украинская власть должна взаимодействовать с мужчинами призывного возраста и призвала их вернуться на родину. В то же время Эстония не планирует высылать их принудительно, если они соблюдают правила и находятся в стране, а Европейский союз предоставляет им временную защиту.

"Если они соблюдают правила, если они до нас дошли, то ЕС дает им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего со своей стороны, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей Родине", - подчеркнула Кая Каллас.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс сообщил, что при необходимости страна готова помочь Украине в мобилизации граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євгеній Горовець
    Євгеній Горовець
    перший заступник Міністра юстиції України
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області