Как получить бесплатное лекарство при сердечно-сосудистых заболеваниях: разъяснение

Чтобы начать получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой, нужно обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА напомнил, что благодаря программе «Доступное лекарство» украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать лекарства безвозмездно или с незначительной доплатой.

Отмечается, что всего в программу «Доступное лекарство» включено 232 торговых названия препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в том числе для профилактики инфарктов и инсультов. Из них 177 – с доплатой, и 55 – без доплаты.

Чтобы начать получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой нужно:

Обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

Врач выпишет электронный или бумажный рецепт на основании обследований и диагноза. В рецепте врач укажет международное непатентованное название препарата (МНН).

С рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Главное условие – наличие договора по НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке «Доступное лекарство».

Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

Покажите рецепт работнику аптеки. Аптекарь предлагает имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью бесплатный, а за который нужно доплатить. Стоимость лекарства аптеке возместит НСЗУ.

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