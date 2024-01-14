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  1. В мире

В Дании провозглашен новый король: королева Маргрете II отреклась от престола в пользу сына

16:20, 14 января 2024
Фредерик X официально провозглашен королем Дании.
В Дании провозглашен новый король: королева Маргрете II отреклась от престола в пользу сына
Источник фото:Reuters
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Фредерик X официально стал новым королем Дании, после того как его мать, королева Маргрете II, отреклась от престола, сообщает BBC.

Королева Маргрете II подписала документ об отречении, что автоматически признает ее 55-летнего сына новым монархом. Таким образом завершилось 52-летнее правление королевы Маргрете II, которая стала самым долговременным правящим монархом в Дании. Кроме того, она была первым монархом страны за почти 900 лет, кто добровольно отрекся от престола.

Последние слова королевы после процедуры отречения были: "Боже, храни короля".

Объявление Фредерика X королем формально состоялось с балкона дворца Кристиансборг с участием премьера Метте Фредериксен. Кронпринц Фредерик, ставший новым королем, получил титул Его Высочества короля Фредерика Х, а его жена, кронпринцесса Мэри, стала Ее Высочеством королевой Мэри.

В знак почтения королевы Маргрете II тысячи людей собрались на улицах Копенгагена, чтобы выразить ей прощание. Автобусы с гостями со всей страны и из других стран мира прибыли в столицу, многие отели полностью забронированы. Более 100 тысяч человек в центре Копенгагена стали свидетелями провозглашения нового короля.

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