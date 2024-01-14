В Черкасской области суд взыскал с экс-чиновника 160 000 грн за незаконное увольнение работника

Бывшее должностное лицо возместит ущерб государственному бюджету за незаконное увольнение работника.

В Черкасской области с бывшего должностного лица будут взысканы средства в размере почти 160 тыс. грн в местный бюджет.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, суд восстановил в должности работника одного из коммунальных заведений в связи с незаконным его увольнением и взыскал из бюджета в его пользу средства за время вынужденного прогула.

«Прокурор в суде доказал, что работник был незаконно уволен по вине руководителя коммунального учреждения Золотоношского районного совета, в связи с этим он должен возместить указанные средства в бюджет», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что после вступления решения в законную силу излишне израсходованные бюджетные средства будут взысканы за счет должностного лица, виновного в увольнении работника с нарушением закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.