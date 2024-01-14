На Черкащині суд стягнув з експосадовця 160 000 грн за незаконне звільнення працівника

Колишній посадовець відшкодує збитки державному бюджету за незаконне звільнення працівника.

На Черкащині з колишньої посадової особи будуть стягнуті кошти в розмірі майже 160 тис. грн до місцевого бюджету.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, суд поновив на посаді працівника одного з комунальних закладів у зв’язку з незаконним його звільненням та стягнув з бюджету на його користь кошти за час вимушеного прогулу.

«Прокурор у суді довів, що працівника було незаконно звільнено з вини керівника комунального закладу Золотоніської районної ради, у зв’язку з цим він повинен відшкодувати вказані кошти до бюджету», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що після набрання рішенням законної сили зайво витрачені бюджетні кошти будуть стягнуті за рахунок посадової особи, винної у звільнення працівника з порушенням закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.