Робоча група розпочала роботу над інвентаризацією житлових приміщень для ВПО

В Україні працюють над інвентаризацією житлових фондів для визначення приміщень, у яких зможуть проживати ВПО.

На засіданні Коордштабу з питань внутрішньо переміщених осіб під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорено необхідність проведення інвентаризації житлових фондів для визначення приміщень, придатних для проживання ВПО. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наразі робоча група, утворена при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України, приступила до вирішення важливих аспектів, таких як розробка стратегії забезпечення ВПО житлом, створення фондів тимчасового житла для внутрішніх переселенців, проведення аудиту та інвентаризації потенційно придатних для проживання приміщень та визначення стану їх використання.

Крім того, робоча група буде займатися розрахунками вартості необхідних робіт для приведення кожного об'єкта до належного стану для проживання. Планується також розробка механізмів залучення фінансування від міжнародних партнерів та будівельного сектору з метою оперативного вирішення житлових питань ВПО.

Віцепрем'єрка підкреслила питання житла ВПО як одного з пріоритетних напрямків роботи всіх відповідальних структур.

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