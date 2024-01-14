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За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

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  1. В Україні

Робоча група розпочала роботу над інвентаризацією житлових приміщень для ВПО

19:35, 14 січня 2024
В Україні працюють над інвентаризацією житлових фондів для визначення приміщень, у яких зможуть проживати ВПО.
Робоча група розпочала роботу над інвентаризацією житлових приміщень для ВПО
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На засіданні Коордштабу з питань внутрішньо переміщених осіб під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорено необхідність проведення інвентаризації житлових фондів для визначення приміщень, придатних для проживання ВПО. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наразі робоча група, утворена при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України, приступила до вирішення важливих аспектів, таких як розробка стратегії забезпечення ВПО житлом, створення фондів тимчасового житла для внутрішніх переселенців, проведення аудиту та інвентаризації потенційно придатних для проживання приміщень та визначення стану їх використання.

Крім того, робоча група буде займатися розрахунками вартості необхідних робіт для приведення кожного об'єкта до належного стану для проживання. Планується також розробка механізмів залучення фінансування від міжнародних партнерів та будівельного сектору з метою оперативного вирішення житлових питань ВПО.

Віцепрем'єрка підкреслила питання житла ВПО як одного з пріоритетних напрямків роботи всіх відповідальних структур.

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