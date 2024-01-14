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  1. В Украине

Рабочая группа начала работу над инвентаризацией жилых помещений для ВПЛ

19:35, 14 января 2024
В Украине работают над инвентаризацией жилищных фондов для определения помещений, в которых смогут проживать ВПЛ.
Рабочая группа начала работу над инвентаризацией жилых помещений для ВПЛ
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На заседании Коордштаба по вопросам внутренне перемещенных лиц под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук обсуждалась необходимость проведения инвентаризации жилищных фондов для определения помещений, пригодных для проживания ВПЛ. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас рабочая группа, образованная при Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины, приступила к решению важных аспектов, таких как разработка стратегии обеспечения ВПЛ жильем, создание фондов временного жилья для внутренних переселенцев, проведение аудита и инвентаризации потенциально пригодных для проживания помещений и определение состояния их использования.

Кроме того, рабочая группа будет заниматься расчетами стоимости необходимых работ для приведения каждого объекта в надлежащее состояние для проживания. Планируется также разработка механизмов привлечения финансирования от международных партнеров и строительного сектора с целью оперативного решения жилищных вопросов ВПЛ.

Вице-премьер подчеркнула вопрос жилья ВПЛ как одного из приоритетных направлений работы всех ответственных структур.

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