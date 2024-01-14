В Канаде рэпера приговорили к двум пожизненным срокам из-за песни

Рэпер признался в убийстве в музыкальном клипе, который обвинение представило в качестве доказательства.

Фото: cbc.ca

Канадский репер T-Sav (Тайрел Хьеу Джордж Махони Нгуен) использовал свой гангстерский опыт для создания музыки. К такому выводу пришел суд Британской Колумбии и вынес приговор, согласно которому он проведет за решеткой всю свою жизнь, передает CBC News.

Судья Верховного суда Британской Колумбии сочла, что одна из песен Нгуена была, по сути, тонко завуалированным признанием в убийстве гангстера Рандипа (Рэнди) Канга в 2017 году, и приговорила Нгуена к двум пожизненным срокам, которые он будет отбывать одновременно.

Как отмечает издание, музыкальный клип Нгуена «Моя жизнь» был опубликован на YouTube и у нем содержались тексты песни, которая, по утверждению прокуроров, была явными отсылками к убийству Канга.

«Выпрыгивай из кнута с горелкой…. Выстрел в голову. Я выбрасываю клипы…», – говорится в тексте песни.

Судья объяснила, что «горелкой» гангстеры называют огнестрельное оружие, а «кнут» – это обычное обозначение автомобиля. Что касается слов «выстрел в голову», то Рэнди Канг получил множественные огнестрельные ранения, в том числе три выстрела в голову.

«Поскольку я согласна с тем, что тексты в музыкальном видео относятся к расстрелу Рэнди Канга, я делаю вывод, что Нгуен утверждает в музыкальном видео, что он является стрелком, и несет ответственность за предумышленное убийство Рэнди Канга, или по крайней мере, является соучастником убийства», — заключила судья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.