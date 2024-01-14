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У Канаді репера засудили до двох довічних термінів через пісню

21:46, 14 січня 2024
Репер зізнався у вбивстві в музичному кліпі, який звинувачення представило як доказ.
У Канаді репера засудили до двох довічних термінів через пісню
Фото: cbc.ca
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Канадський репер T-Sav (Тайрел Х'єу Джордж Махоні Нгуен) використав свій гангстерський досвід для створення музики. Такого висновку дійшов суд Британської Колумбії і виніс вирок, згідно з яким він проведе за ґратами все своє життя, повідомляє CBC News.

Суддя Верховного суду Британської Колумбії визнала, що одна з пісень Нгуєна була, по суті, тонко завуальованим зізнанням у вбивстві гангстера Рандіпа (Ренді) Канга у 2017 році, і засудила Нгуена до двох довічних термінів, які він відбуватиме одночасно.

 Як зазначає видання, музичний кліп Нгуєна «Моє життя» було опубліковано на YouTube і він містив тексти пісні, яка, за твердженням прокурорів, була явними посиланнями до вбивства Канга.

«Вистрибуйте з батога з пальником…. Постріл в голову. Я викидаю кліпи…», – йдеться у тексті пісні.

Суддя пояснила, що «пальником» гангстери називають вогнепальну зброю, а «батіг» - це звичайне позначення автомобіля. Що стосується слів «постріл у голову», то Ренді Канг отримав множинні вогнепальні поранення, у тому числі три постріли в голову.

«Оскільки я згодна з тим, що тексти в музичному відео відносяться до розстрілу Ренді Канга, я роблю висновок, що Нгуен стверджує в музичному відео, що він є стрільцем, і несе відповідальність за навмисне вбивство Ренді Канга, або принаймні є співучасником вбивства», - додала суддя.

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