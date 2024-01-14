У Данії проголошено нового короля: королева Маргрете II зреклася престолу на користь сина

Фредерік X офіційно проголошений королем Данії.

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Фредерік X офіційно став новим королем Данії, після того як його мати, королева Маргрете II, зреклася престолу, повідомляє BBC.

Королева Маргрете II підписала документ про зречення, що автоматично визнає її 55-річного сина новим монархом. Таким чином завершилося 52-річне правління королеви Маргрете II, яка стала найдовготривалішим правлячим монархом у Данії. Крім того, вона була першим монархом країни за майже 900 років, хто добровільно зрікся престолу.

Останні слова королеви після процедури зречення були: «Боже, бережи короля».

Оголошення Фредеріка X королем формально відбулося з балкона палацу Крістіансборг за участю прем’єрки Метте Фредеріксен. Кронпринц Фредерік, який став новим королем, отримав титул Його Високості короля Фредеріка Х, а його дружина, кронпринцеса Мері, стала Її Високістю королевою Мері.

У знак вшанування королеви Маргрете II тисячі людей зібралися на вулицях Копенгагена, щоб висловити їй прощання. Автобуси з гостями з усієї країни та з інших країн світу прибули до столиці, багато готелів повністю заброньовані. Понад 100 тисяч людей у центрі Копенгагена стали свідками проголошення нового короля.

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