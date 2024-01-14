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Як отримати безоплатні ліки при серцево-судинних захворюваннях: роз’яснення

22:58, 14 січня 2024
Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.
Як отримати безоплатні ліки при серцево-судинних захворюваннях: роз’яснення
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Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА нагадав, що завдяки програмі «Доступні ліки» українці з серцево-судинними  захворюваннями можуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Зазначається, що всього до  програми «Доступні ліки» включено 232 торгових назв препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі для профілактики інфарктів та інсультів. З них 177 – з доплатою, та 55 – без доплати.

Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою потрібно:

  1. Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

Лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

  1. З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою “Доступні ліки”.

Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

  1. Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

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