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Естонія не видаватиме українських чоловіків призовного віку, – прем’єрка Кая Каллас

17:16, 14 січня 2024
Естонія не висилатиме примусово українських чоловіків призовного віку поки вони під тимчасовим захистом ЄС.
Естонія не видаватиме українських чоловіків призовного віку, – прем’єрка Кая Каллас
Джерело фото: ukrinform
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Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що країна не буде видавати українських чоловіків мобілізаційного віку Украні, – повідомляє The Kyiv Independent.

«Ми обговорювали питання українських біженців, особливо чоловіків мобілізаційного віку. Президент Зеленський описав, що є люди, які перебувають на полі бою, і є люди, які платять податки Україні, щоб ви (Україна – ред.) могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад в Естонії», - заявила Кая Каллас.

Прем'єр-міністрка додала, що українська влада повинна взаємодіяти з чоловіками призовного віку і закликала їх повернутися на батьківщину. Водночас Естонія не планує висилати їх примусово, якщо вони дотримуються правил та перебувають в країні, а Європейський союз надає їм тимчасовий захист.

«Якщо вони дотримуються правил, якщо вони до нас дійшли, то ЄС дає їм тимчасовий захист. Тому ми точно не будемо робити нічого зі свого боку, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщин», - підкреслила Кая Каллас.

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс повідомив, що за необхідності країна готова допомогти Україні в мобілізації громадян.

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