Голова МВС Естонії заявив, що його країна готова допомогти з мобілізацією українців.

Фото: Postimees

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс повідомив, що за необхідності країна готова допомогти Україні в мобілізації громадян, передає газета Postimees.

За його словами, в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, але багато хто з них звільнені від мобілізації. Цифра, зокрема, включає громадян України, які постійно проживають за кордоном, але стосується і тих, хто приїхав до Естонії після початку повномасштабної війни й нині мешкає тут, маючи тимчасову посвідку на проживання.

«Згідно з українським законодавством, від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки не менш як трьох дітей, батьки дітей з інвалідністю і люди, які доглядають близьку людину. Тобто критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато», — сказав Ляенеметс.

Міністр нагадав, що відповідно до міжнародного права, Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами.

Водночас Ляенеметс має намір офіційно повідомити владі України, що якщо та хоче призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

«Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір та допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії мешкають ці люди. Ми готові сприяти в доставці цих людей з Естонії до України, якщо вони цього потребують», - додав міністр внутрішніх справ.

Раніше ми писали, що в Україні працюють над законопроектом, ухвалення якого дозволить призивати на військову службу чоловіків, які перебувають за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.