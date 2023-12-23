Эстония готова возвращать в Украину мужчин, которые подлежат мобилизации – глава МВД Ляенеметс

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что при необходимости страна готова помочь Украине в мобилизации граждан, передает газета Postimees.
По его словам, в Эстонии проживают около 7500 граждан Украины призывного возраста, но многие из них освобождены от мобилизации. Цифра, в частности, включает граждан Украины, постоянно проживающих за границей, но касается и тех, кто приехал в Эстонию после начала полномасштабной войны и сейчас проживает здесь, имея временный вид на жительство.
«По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, довольно много», — сказал Ляэнеметс.
Министр напомнил, что в соответствии с международным правом, Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого требуется соглашение между государствами.
В то же время Ляэнеметс намерен официально сообщить властям Украины, что если та хочет призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.
«Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются», - добавил министр внутренних дел.
Ранее сообщалось, что в Украине работают над законопроектом, принятие которого позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом мужчин.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.