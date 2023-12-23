Эстония готова возвращать в Украину мужчин, которые подлежат мобилизации – глава МВД Ляенеметс

Глава МВД Эстонии заявил, что его страна готова помочь с мобилизацией украинцев.

Фото: Postimees

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что при необходимости страна готова помочь Украине в мобилизации граждан, передает газета Postimees.

По его словам, в Эстонии проживают около 7500 граждан Украины призывного возраста, но многие из них освобождены от мобилизации. Цифра, в частности, включает граждан Украины, постоянно проживающих за границей, но касается и тех, кто приехал в Эстонию после начала полномасштабной войны и сейчас проживает здесь, имея временный вид на жительство.

«По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, довольно много», — сказал Ляэнеметс.

Министр напомнил, что в соответствии с международным правом, Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого требуется соглашение между государствами.

В то же время Ляэнеметс намерен официально сообщить властям Украины, что если та хочет призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

«Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются», - добавил министр внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Украине работают над законопроектом, принятие которого позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом мужчин.

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