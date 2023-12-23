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  1. В Украине

МТСБУ повысило стоимость полисов «Зеленой карты»: известны цены

10:44, 23 декабря 2023
3 22 декабря изменились размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
МТСБУ повысило стоимость полисов «Зеленой карты»: известны цены
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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что с 22 декабря обновило размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта». Об этом говорится в пресс-службе МТСБУ.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине, с действием на территории стран – членов международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» (кроме россии и Беларуси):

- для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):

1 002 грн – 15 дней действия договора (было 949 грн);

1 595 грн – 1 месяц (было 1 511 грн);

3 789 грн – 3 месяца (было 3 589 грн);

8769 грн - 1 год (было 8 306 грн).

- для автобусов от 3 766 грн за 15 суток (было 3 567 грн) до 33 999 грн за 1 год (было 32 204 грн).

- для грузовых автомобилей от 2 364 грн за 15 суток (было 2239 грн) до 28 036 грн за год (было 26 556 грн).

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