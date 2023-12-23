В Киеве восстановили школьное укрытие, где во время тревоги обрушился потолок: видео

Укрытие одной из школ Соломенского района столицы восстановили.

Как ранее сообщалось, в укрытии одной из столичных школ во время тревоги обрушился потолок.

В субботу, 23 декабря, Киевская городская военная администрация сообщила о возобновлении школьного укрытия после аварии.

«Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района (о которой мы сообщали накануне) – устранены в полном объеме!», – заявили в КМВА.

Ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок.

Укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно.

Напомним, в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности обязали Киевскую городскую администрацию проверить все укрытия столицы.

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