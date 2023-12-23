Верховный суд США отказался ускорить рассмотрение дела Дональда Трампа

Суд отклонил запрос спецпрокурора Джека Смита ускорить рассмотрение дела экс-президента Дональда Трампа.

Верховный суд США отклонил запрос спецпрокурора Джека Смита об ускорении рассмотрения одного из дел экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о решении, можно ли привлечь к ответственности Трампа за его действия по отмене результатов выборов 2020 года, передает The Washington Post.

Источник утверждает, что судьи отказались обойти апелляционный суд низшей инстанции, чтобы ускорить окончательное решение по иммунитету Трампа перед судом, который должен начаться в марте. При этом суд не объяснил свое решение.

Издание также добавляет, что решение Верховного суда, в котором сейчас преобладают консервативные судьи, является плановой победой Трампа и его адвокатов. Они пытаются затянуть уголовные дела против него на фоне его президентской кампании перед выборами.

Далее этот вопрос будет рассматривать апелляционный суд, который дал понять, что будет действовать быстро, чтобы решить дело. Прокурор предупредил, что даже быстрое апелляционное решение может не попасть в Верховный суд вовремя для пересмотра.

Ожидается, что апелляция состоится 9 января 2024 года.

Напомним, Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате.

Добавим, Трамп пообещал не быть диктатором, если станет президентом США, кроме первого дня каденции.

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