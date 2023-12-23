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Верховний суд США відмовився прискорити розгляд справи Дональда Трампа

09:47, 23 грудня 2023
Суд відхилив запит спецпрокурора Джека Сміта прискорити розгляд справи екс-президента Дональда Трампа.
Верховний суд США відмовився прискорити розгляд справи Дональда Трампа
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Верховний суд США відхилив запит спецпрокурора Джека Сміта щодо прискорення розгляду однієї зі справ екс-президента Дональда Трампа. Йдеться про рішення, чи можна притягнути до відповідальності Трампа за його дії щодо скасування результатів виборів 2020 року, передає The Washington Post.

Джерело стверджує, що судді відмовилися обійти апеляційний суд нижчої інстанції, щоб прискорити остаточне рішення щодо імунітету Трампа перед судом, який має розпочатися у березні. Суд не пояснив своє рішення.

Видання також додає, що рішення Верховного суду, в якому зараз переважають консервативні судді, є плановою перемогою Трампа та його адвокатів. Вони намагаються затягнути кримінальні справи проти нього на тлі президентської кампанії перед виборами.

Далі це питання розглядатиме апеляційний суд, який дав зрозуміти, що діятиме швидко, аби вирішити справу. Прокурор попередив, що швидке апеляційне рішення може не потрапити до Верховного суду вчасно для перегляду.

Очікується, що апеляція відбудеться 9 січня 2024 року.

Нагадаємо, Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті.

Додамо, Трамп пообіцяв не бути диктатором, якщо стане президентом США, крім першого дня каденції.

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