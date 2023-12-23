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  1. Суспільство

23 грудня: яке сьогодні свято та головні події

09:28, 23 грудня 2023
23 грудня в Україні святкують День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів.
23 грудня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
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У суботу, 23 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 грудня в Україні святкують День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку). Професійне свято, яке було створене для привернення уваги до структур, невидимих на перший погляд, але саме вони забезпечують безперебійний і надійний зв'язок у мирні та воєнні часи. Телекомунікаційні системи також допомагають підтримувати спеціальний зв'язок між посадовими особами усіх рівнів влади.

Також 23 грудня Свято людського світла (День внутрішнього світла). Таку незвичайну подію було створено 2001 року. Вона не носить релігійного характеру, тому її можуть додати до свого календаря святкувань люди різних національностей, етнічних та релігійних груп. Головна мета дня полягає в тому, щоб нагадати людям про необхідність фокусування на вічних цінностях, як от доброта, співчуття, взаємодопомога, вірність, відповідальність та рішучість.

А ще 23 грудня День різдвяного кіномарафону. Найпопулярніше це цікаве свято в США, але будь-яка людина може приєднатися до його святкування. Цей день присвячений ностальгії за різдвяними фільмами. А тому кіномани та любителі свят можуть загорнутися теплою ковдрою, випити горнятко гарячого какао та передивитися улюблені фільми, які присвячені Різдву і Новому року. Цікаво, що перший різдвяний фільм зняли 1898 року в жанрі німого кіно. Він називався «Санта-Клаус» і був короткометражним.

Яке сьогодні церковне свято

23 грудня в церковному календарі – день пам’яті Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Евникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда і Евареста. Жили вони у III столітті, коли на престол сів імператор Декій. Він відіслав до міста свого тезка, щоб той правив і ув'язнював християн. Мучеників схопили і катували протягом 10 днів. Всі муки вони винесли з честю, тому їх стратили мечем. Згодом їхні мощі були перенесені до Рима.

Календар важливих подій за 23 грудня:

1583 рік — в урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально приймає українську православну церкву під свою зверхність;

1846 рік — брати Джордж і Майкл Боїнґи засновують компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;

1873 рік — засновують Наукове товариство імені Шевченка;

1947 рік — у Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі демонструють свій винахід — транзистор;

1954 рік — перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Геррік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;

1968 рік — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця;

1972 рік — Манагуа, столиця Нікарагуа, була повністб зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала, гине понад 10 тисяч людей;

1972 рік — через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах врятували 16 жертв тієї аварії;

1983 рік — Жанн Саве стає першою жінкою, призначеною генерал-губернаторкою Канади;

1990 рік — на всенародному референдумі 88% громадян Словенії голосують за незалежність країни від Югославії;

1991 рік — незалежність України визнають Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика, було встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном;

1995 рік — в Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні гине 540 людей, у тому числі 170 дітей;

2015 рік — російські хакери здійснюють кібератаку на енергетичні компанії України.

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