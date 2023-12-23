Коронавірус повертається: у ВООЗ повідомили про сплеск захворюваності

Захворюваність на коронавірус у світі за останній місяць зросла більш ніж на 50%.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що кількість заражень коронавірусною інфекцією (Сovid-19) за минулі чотири тижні у світі збільшилася на 52%. Про це йдеться на офіційному сайті ВООЗ.

Зазначається, що з 20 листопада по 17 грудня у світі зареєстровано 854 673 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, що на 291 590 більше, ніж за попередні 28 днів.

У той же час від пов'язаних із Соvid-19 захворювань за вказаний період померли 3005 осіб — на 266 осіб менше, ніж за попередні чотири тижні.

Нагадаємо, що у МОЗ 22 грудня повідомили, що цього тижня в Україні зареєстровано понад десять тисяч випадків COVID-19, з яких 60 летальних.

Раніше ми писали, що ЄС знищує невикористані понад 200 млн доз вакцини проти COVID-19 на близько 4 млрд євро.

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