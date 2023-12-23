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  1. В Україні

В Україні оновлять процедуру бронювання працівників: бізнес обговорив деталі

08:50, 23 грудня 2023
В Україні хочуть змінити підходи до бронювання працівників – зробити їх більш зрозумілими та прозорими.
В Україні оновлять процедуру бронювання працівників: бізнес обговорив деталі
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Міністерство оборони України готує пакетні зміни бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації й одна з пропозицій – оновлена процедура, передає Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА).

Після зустрічі з заступником міністра економіки Ігорем Фоменком у ЕВА повідомили, що наразі нова процедура бронювання ще не узгоджена, та формується, проте, як тільки вона та її окремі елементи, а саме мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовцям будуть погоджені – деталі буде анонсовано.

Також е-бронювання вже напрацьовано та направлено на погодження. Проте, з урахуванням того, що всі процедури концептуально можуть змінитися,  як тільки буде прийнято нове бачення, всі пропозиції бізнесу і до е-бронювання буде адаптовано.

Це буде експериментальний проєкт, терміном, ймовірно, на 2 роки. Про паперові бронювання також будуть залишатись.

«В контексті чинної системи бронювань, було зазначено кілька аспектів. Так, йшлося про те, що забронювати можна до 50% від військовозобов’язаних (на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних (тобто, вони потребують уточнення) і на 6 місяців – у кого все в порядку; якщо людина не стоїть на військовому обліку – вона заброньованою бути не може)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, бронювання підприємству надається на час поки його визначено критично важливим. Наразі такий статус дається на 1 рік. У випадку, коли підприємство продовжує статус критичності, тоді і відбувається перебронювання.

Зазначається, що у разі затримок з погодженнями бронювань, доцільно вести комунікацію як з Мінекономіки, так і з Генштабом, але бронювання продовжують погоджуватись.

«Щодо перевірки інформації про військовозобов’язаних в «Дія» пан Ігор пояснив, що є така система «Оберіг», через яку інформація переводиться з паперового в електронний варіант. Наразі Міноборони та Мінцифри кинули всі сили для внесення інформації в «Оберіг», – пояснюють в ЕВА.

Раніше ми писали, що для держслужбовців, правоохоронців та прокурорів приберуть право на відстрочку при постановці на військовий облік.

Нагадаємо, 21 грудня опублікували зауваження Головнокомандувача Валерія Залужного на законопроект щодо посилення мобілізації.

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