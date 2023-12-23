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  1. В Украине

В Украине обновят процедуру бронирования работников: бизнес обсудил детали

08:50, 23 декабря 2023
В Украине хотят изменить подходы к бронированию работников – сделать их более ясными и прозрачными.
В Украине обновят процедуру бронирования работников: бизнес обсудил детали
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Министерство обороны Украины готовит пакетные изменения бронирования военнообязанных работников от мобилизации и одно из предложений - обновленная процедура, передает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА).

После встречи с заместителем министра экономики Игорем Фоменко в ЕВА сообщают, что пока новая процедура бронирования еще не согласована, и формируется, однако, как только она и ее отдельные элементы, а именно мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащим будут согласованы - детали будут анонсированы.

Также е-бронирование уже наработано и направлено на согласование. Однако, с учетом того, что все процедуры концептуально могут измениться, как только будет принято новое видение, все предложения бизнеса и к е-бронированию будут адаптированы.

Это будет экспериментальный проект, сроком, вероятно, на 2 года. Бумажные бронирования также будут оставаться.

«В контексте действующей системы бронирований, было отмечено несколько аспектов. Так, речь шла о том, что забронировать можно до 50% от военнообязанных (на месяц бронируются те, у кого есть неточности в данных (то есть, они требуют уточнения) и на 6 месяцев - у кого все в порядке; если человек не стоит на воинском учете - он забронирован быть не может)», – говорится в сообщении.

Кроме того, бронирование предприятию предоставляется на время пока оно определено критически важным. Сейчас такой статус дается на 1 год. В случае, когда предприятие продолжает статус критичности, тогда и происходит перебронирование.

Отмечается, что в случае задержек с согласованиями бронирований, целесообразно вести коммуникацию как с Минэкономики, так и с Генштабом, но бронирование продолжают согласовываться.

«Относительно проверки информации о военнообязанных в «Дія» господин Игорь объяснил, что есть такая система «Оберіг», через которую информация переводится из бумажного в электронный вариант. Сейчас Минобороны и Минцифры бросили все силы для внесения информации в «Оберіг», - объясняют в ЕВА.

Ранее сообщалось, что для госслужащих, правоохранителей и прокуроров уберут право на отсрочку при постановке на военный учет.

Напомним, 21 декабря опубликовали замечания Главнокомандующего Валерия Залужного по законопроекту относительно усиления мобилизации.

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