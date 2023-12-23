Джо Байден подписал рекордный бюджет Пентагона с помощью для Украины

В оборонном бюджете США предусматривается помощь Украине в размере 300 млн долларов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона в 886 миллиардов долларов, передает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я подписал закон HR 2670, «Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год» («Акт»). Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества», - говорится в сообщении.

По словам Байдена, документ предоставляет критически важные полномочия, необходимые для создания армии, необходимой «для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию».

Сумму помощи для Украины Белый дом не указывает, однако CNN сообщает, что законопроект предусматривает продление Инициативы безопасности помощи Украине до конца 2026 года и выделение 300 миллионов долларов на эту программу в текущем и следующем финансовом году. Программа предусматривает финансирование федерального правительства для оплаты промышленности за производство оружия и помощи для отправки в Украину, вместо того, чтобы брать средства непосредственно из вооруженных запасов США.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена срочно обсуждает с партнерами использование активов рф для Украины.

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