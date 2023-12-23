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  1. У світі

Джо Байден підписав рекордний бюджет Пентагону з допомогою для України

08:33, 23 грудня 2023
В оборонному бюджеті США передбачається допомога Україні у розмірі 300 млн. доларів.
Джо Байден підписав рекордний бюджет Пентагону з допомогою для України
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив, що підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачено рекордну суму для Пентагону в 886 мільярдів доларів, передає прес-служба Білого дому.

«Сьогодні я підписав закон HR 2670, «Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік» (Акт). Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувальної спільноти», - йдеться у повідомленні.

За словами Байдена, документ надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної «для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім'ї, які щодня виконують цю місію».

Суму допомоги для України Білий дім не вказує, проте CNN повідомляє, що законопроект передбачає продовження Ініціативи безпеки допомоги Україні до кінця 2026 року та виділення 300 мільйонів доларів на цю програму у поточному та наступному фінансовому році. Програма передбачає фінансування федерального уряду для оплати промисловості за виробництво зброї та допомоги для відправки в Україну замість того, щоб брати кошти безпосередньо зі збройних запасів США.

Раніше ми писали, що адміністрація Джо Байдена терміново обговорює з партнерами використання активів рф для України.

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