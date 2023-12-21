Адміністрація Джо Байдена терміново обговорює з партнерами використання активів рф для України, — NYT

Повідомляється, що Вашингтон тисне на партнерів по G7, щоб розробити стратегію використання цих коштів до 24 лютого 2024 року.

Адміністрація президента США Джо Байдена у координації з G7 почала переглядати питання про використання наявних повноважень, аби ухвалити рішення про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що адміністрація Байдена непомітно сигналізує про підтримку конфіскації понад 300 млрд доларів активів російського центробанку, розташованих у західних країнах, та розпочала термінові переговори з союзниками про їх використання.

За даними видання, перемовини між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами активізувалися останніми тижнями.

При цьому адміністрація Байдена тисне на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони підготували стратегію до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну — 24 лютого 2024 року.

У NYT додають, що багато деталей щодо використання активів залишаються предметом "гарячих дискусій", зокрема політики мають визначити, чи будуть гроші спрямовуватися безпосередньо в Україну, чи використовуватися на її користь іншими способами.

Крім того, світові лідери сперечаються щодо того, чи можуть ці гроші бути використані лише на відбудову та бюджетні цілі для підтримки економіки України, чи вони можуть бути витрачені безпосередньо на військові зусилля.

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