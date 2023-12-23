Коронавирус возвращается: в ВОЗ сообщили о всплеске заболеваемости

Заболеваемость коронавирусом в мире за последний месяц выросла более чем на 50%.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число заражений коронавирусной инфекцией (Сovid-19) за минувшие четыре недели в мире увеличилось на 52%. Об этом сказано на официальном сайте ВОЗ.

Отмечается, что с 20 ноября по 17 декабря в мире зарегистрировано 854 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 291 590 больше, чем за предыдущие 28 дней.

В то же время от связанных с Сovid-19 заболеваний за указанный период скончались 3005 человек — на 266 человек меньше, чем за предыдущие четыре недели.

Напомним, в Минздраве 22 декабря сообщили, что на этой неделе в Украине зарегистрировано более десяти тысяч случаев COVID-19, из которых 60 летальных.

Ранее сообщалось, что ЕС уничтожает неиспользованные более 200 млн доз вакцины против COVID-19 на около 4 млрд евро.

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