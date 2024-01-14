Заробляли мільйони на підпільному виробництві «елітного» алкоголю: судитимуть зловмисників

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

  1. В Україні

Заробляли мільйони на підпільному виробництві «елітного» алкоголю: судитимуть зловмисників

23:29, 14 січня 2024
В ході обшуків правоохоронці вилучили 7000 пляшок готової «алкогольної» продукції та 2000 літрів «алкоголю» у бочках.
Заробляли мільйони на підпільному виробництві «елітного» алкоголю: судитимуть зловмисників
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що судитимуть учасників злочинної групи, які виготовляли «елітний» алкоголь у ванній кімнаті, а збували фальсифіковану продукцію у роздрібну торговельну мережу через інтернет-магазини та у заклади громадського харчування на території Тернопільської області. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що організатори підпільного бізнесу виготовляли алкогольну продукцію в антисанітарних умовах, тож технологічні процеси не відповідали державним стандартам. Саме в таких умовах виробляли «елітний» алкоголь у підпільному цеху в Тернопільській області. Окремі приміщення ангару учасники процесу використовували для виготовлення продукції, зберігання сировини, тари та готової продукції.

«Для змішування компонентів ділки використовували звичайну ванну, де відбувався «технологічний процес». Надалі алкогольну суміш зливали у бочки, а потім розфасовували у скляну тару, закуплену у пунктах вторинної сировини. За добу ділки могли виготовити до 1000 пляшок «алкоголю», - сказано у повідомленні.

Пляшки маркували підробленими марками акцизного податку та продавали готову продукцію гуртовими та роздрібними партіями в невеликі магазини роздрібної торгівлі, заклади громадського харчування та через інтернет-магазини. Під логотипами українського та іноземного виробників серед асортименту пропонували горілку, коньяк, віскі, ром тощо.

Місячний прибуток організаторів нелегального бізнесу міг сягати одного мільйона гривень.

В ході обшуків правоохоронці вилучили 7000 пляшок готової «алкогольної» продукції, ще 2000 літрів «алкоголю» у бочках, чорнові записи, склотару, 500 пачок цигарок без марок акцизного податку, 12 000 марок акцизного податку з ознаками підробки, 125 порожніх бочок по 200 літрів кожна, три вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.

На підставі зібраних доказів поліцейські за погодженням з прокурорами Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду, стосовно трьох організаторів нелегального бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова