Заробляли мільйони на підпільному виробництві «елітного» алкоголю: судитимуть зловмисників

В ході обшуків правоохоронці вилучили 7000 пляшок готової «алкогольної» продукції та 2000 літрів «алкоголю» у бочках.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що судитимуть учасників злочинної групи, які виготовляли «елітний» алкоголь у ванній кімнаті, а збували фальсифіковану продукцію у роздрібну торговельну мережу через інтернет-магазини та у заклади громадського харчування на території Тернопільської області. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що організатори підпільного бізнесу виготовляли алкогольну продукцію в антисанітарних умовах, тож технологічні процеси не відповідали державним стандартам. Саме в таких умовах виробляли «елітний» алкоголь у підпільному цеху в Тернопільській області. Окремі приміщення ангару учасники процесу використовували для виготовлення продукції, зберігання сировини, тари та готової продукції.

«Для змішування компонентів ділки використовували звичайну ванну, де відбувався «технологічний процес». Надалі алкогольну суміш зливали у бочки, а потім розфасовували у скляну тару, закуплену у пунктах вторинної сировини. За добу ділки могли виготовити до 1000 пляшок «алкоголю», - сказано у повідомленні.

Пляшки маркували підробленими марками акцизного податку та продавали готову продукцію гуртовими та роздрібними партіями в невеликі магазини роздрібної торгівлі, заклади громадського харчування та через інтернет-магазини. Під логотипами українського та іноземного виробників серед асортименту пропонували горілку, коньяк, віскі, ром тощо.

Місячний прибуток організаторів нелегального бізнесу міг сягати одного мільйона гривень.

В ході обшуків правоохоронці вилучили 7000 пляшок готової «алкогольної» продукції, ще 2000 літрів «алкоголю» у бочках, чорнові записи, склотару, 500 пачок цигарок без марок акцизного податку, 12 000 марок акцизного податку з ознаками підробки, 125 порожніх бочок по 200 літрів кожна, три вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.

На підставі зібраних доказів поліцейські за погодженням з прокурорами Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду, стосовно трьох організаторів нелегального бізнесу.

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