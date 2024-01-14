Тікали від війни: у водах Франції перекинувся човен з мігрантами, загинули п'ятеро осіб

Намагаючись перепливти Ла-Манш на човні, загинули п'ятеро мігрантів, десятки людей були врятовані.

Джерело фото: DW

П'ятеро мігрантів загинули внаслідок нещасного випадку, коли човен, на якому вони намагалися перетнути Ла-Манш, перекинувся у водах Франції. Про це повідомили французькі морські чиновники, інформує ВВС.

Близько 70 осіб спробували сісти в невеликий човен, який вирушив із пляжу. Човен перекинувся, що призвело до загибелі п'ятьох людей. Десятки осіб були врятовані під час нічних рятувальних операцій у Вімере, що на південь від Кале.

Міністр закордонних справ Франції Девід Кемерон назвав цей випадок «серцерозривним». За інформацією місцевої влади, четверо із загиблих були громадянами Іраку та Сирії. Один із врятованих перебуває у критичному стані, а інший отримав поранення, що призвело до смерті.

Міграційна ситуація вздовж Ла-Маншу залишається напруженою, і цей нещасний випадок став ще однією трагедією в зусиллях мігрантів перетнути територіальні води між Францією та Англією. Влада закликає до рішучих дій та забезпечення безпечних маршрутів для біженців, які тікають з країн, охоплених війною.

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