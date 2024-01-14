Україна розпочала двосторонні переговори з Румунією щодо гарантій безпеки

Румунія стала дев’ятою країною, з якою Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки.

Джерело фото: president.gov.ua

Україна розпочала двосторонні безпекові переговори з Румунією, що вже є дев'ятою країною, із якою Україна домовляється про гарантії безпеки. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Відбулася четверта зустріч радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у швейцарському Давосі. Українська делегація під керівництвом Андрія Єрмака зустрілася з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою для укладення двосторонньої безпекової угоди.

Переговори розпочато на виконання доручення президента України Володимира Зеленського в рамках Спільної декларації G7 щодо підтримки України. Це підняло рівень відносин між країнами на стратегічне партнерство. Попередньо це випливає з телефонного розмови президентів України та Румунії в січні 2024 року та раніше укладених угод.

Румунія стала дев'ятою країною, що розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, що ще раз підтверджує підтримку незалежності, територіальної цілісності та європейського шляху України. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква підкреслив, що без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, особливо в Чорноморському регіоні.

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