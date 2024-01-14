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  1. В Україні

Як припаркувати автомобіль, щоб його не забрав евакуатор: поради

23:59, 14 січня 2024
Тротуари, пішохідні переходи, перехрестя та смітники – не місця для парковки авто.
Як припаркувати автомобіль, щоб його не забрав евакуатор: поради
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Патрульна поліція Києва нагадала, що при деяких обставинах мають повне право евакуювати ваш автомобіль на штрафмайданчик і стягнути з вас гроші не тільки за його неправильне паркування. Ппід час паркування водіям слід уникати порушення правил дорожнього руху і мати на увазі деякі обмеження щодо місць, де заборонено залишати транспортні засоби:

На залізничних переїздах: Заборонено залишати автомобіль або підходити ближче, ніж на 50 метрів від них.

На трамвайних коліях: Паркування заборонене на трамвайних коліях.

На естакадах, мостах, шляхопроводах, тунелях: Заборонено залишати автомобіль на цих об'єктах.

На пішохідних переходах та в радіусі 10 метрів від них: Водіям слід утримувати транспорт від пішоходних переходів.

На перехрестях та в радіусі 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини без пішохідного переходу: Заборонено залишати авто на перехрестях.

В районах посадкових майданчиків для маршрутних транспортних засобів: Відстань повинна бути не менше 30 метрів, або відстань від дорожнього знака зупинки.

На тротуарах: Зокрема, крім визначених знаками місць.

Поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів дороги: Якщо видимість менше 100 метрів в одному напрямку руху.

У місцях, де транспортний засіб перешкоджає руху інших транспортних засобів або пішоходів: Заборонено залишати авто, яке утруднює рух.

Ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів: Залишення автомобіля на цій відстані від контейнерів заборонено.

На газонах: Заборонено паркувати автомобілі на зелених газонах.

Дотримання цих правил допомагає забезпечити безпеку на дорозі та уникнути порушень.

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