У Танзанії стався обвал на нелегальній золотодобувній копальні: загинули 22 людини

У Танзанії внаслідок сильних дощів стався обвал на золотодобувній копальні.

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У результаті обвалу нелегальної золотодобувної копальні на півночі Танзанії, спричиненого сильними дощами, загинули щонайменше 22 людини, – повідомляє Reuters.

Трагедія сталася в регіоні Сімію, коли група осіб у віці від 24 до 38 років розпочала видобувати золото в зоні, де діяльність була обмежена через надто інтенсивні дощі. За даними комісара району Баріаді Саймона Сімаленги, обвал стався через незаконну гірничодобувну діяльність, яка піддається обмеженням через негоду.

«Спочатку нам сказали, що в шахтах застрягли від 19 до 20 людей, але, на жаль, ми витягли 22 тіла», - заявив він, підкресливши, що пошуково-рятувальна операція триває. Спасателі працюють над врятуванням тих, хто може залишитися під завалами.

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