У Танзанії стався обвал на нелегальній золотодобувній копальні: загинули 22 людини

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За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

  1. У світі

У Танзанії стався обвал на нелегальній золотодобувній копальні: загинули 22 людини

20:30, 14 січня 2024
У Танзанії внаслідок сильних дощів стався обвал на золотодобувній копальні.
У Танзанії стався обвал на нелегальній золотодобувній копальні: загинули 22 людини
Фото ілюстративне
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У результаті обвалу нелегальної золотодобувної копальні на півночі Танзанії, спричиненого сильними дощами, загинули щонайменше 22 людини, – повідомляє Reuters.

Трагедія сталася в регіоні Сімію, коли група осіб у віці від 24 до 38 років розпочала видобувати золото в зоні, де діяльність була обмежена через надто інтенсивні дощі. За даними комісара району Баріаді Саймона Сімаленги, обвал стався через незаконну гірничодобувну діяльність, яка піддається обмеженням через негоду.

«Спочатку нам сказали, що в шахтах застрягли від 19 до 20 людей, але, на жаль, ми витягли 22 тіла», - заявив він, підкресливши, що пошуково-рятувальна операція триває. Спасателі працюють над врятуванням тих, хто може залишитися під завалами.

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