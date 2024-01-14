Умєров презентував шостий пункт Формули миру про виведення російських військ з України

Формула миру, запропонована Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.

Джерело фото: Facebook / Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров виступив із пропозицією створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань нацбезпеки для спільної розробки механізму виведення російських військ з території України. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Ця ініціатива була представлена головою Міноборони на четвертій зустрічі радників з питань національної безпеки стосовно української Формули миру.

В рамках презентації 6-го пункту ініціативи, який стосується «Виведення російських військ з території України», Умєров наголосив, що Формула миру, запропонована Президентом Володимиром Зеленським, наразі об'єднує вже 83 країни світу.

Міністр оборони підкреслив, що говорити про відновлення суверенітету та територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ і терористичних угруповань із тимчасово окупованих територій неможливо.

Нагадаємо, під час Світового економічного форуму у Давосі (Швейцарія) була обговорена формулу миру для України. Представники понад 80 країн говорили про світовий порядок та справедливість.

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