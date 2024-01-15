У Рівному горіла багатоповерхівка: є загиблі та госпіталізовані

З багатоповерхівки евакуювали 15 осіб, 1 чоловіка госпіталізували, ще 1 загинув.

Джерело фото: ДСНС

У Рівному пожежники ліквідували загоряння у багатоквартирному будинку. За інформацією ДСНС, в результаті ефективних заходів врятовано чоловіка та евакуйовано 15 осіб.

Рятувальники, які прибули на місце, виявили тіло чоловіка 2002 року народження в одній із квартир на 7 поверсі. Також врятували іншого чоловіка, 1984 року народження, з ознаками отруєння чадним газом, виведено його на свіже повітря та передано медичному персоналу швидкої допомоги.

У ліквідації загоряння брали участь 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки ГУ ДСНС. Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються.

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