Зеленський з робочим візитом відвідає Швейцарію

У Швейцарії Зеленський зустрінеться з лідерами парламенту та президентом країни.

Джерело фото: epravda.com.ua

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом 15 січня приїде до Швейцарії. За інформацією Офісу Президента, під час цього візиту глава держави планує зустрічі з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Також в рамках візиту Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе ряд двосторонніх зустрічей.

«У межах візиту президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та Президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.