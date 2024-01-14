Зеленський з робочим візитом відвідає Швейцарію

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За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

  1. У світі

Зеленський з робочим візитом відвідає Швейцарію

20:43, 14 січня 2024
У Швейцарії Зеленський зустрінеться з лідерами парламенту та президентом країни.
Зеленський з робочим візитом відвідає Швейцарію
Джерело фото: epravda.com.ua
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Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом 15 січня приїде до Швейцарії. За інформацією Офісу Президента, під час цього візиту глава держави планує зустрічі з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Також в рамках візиту Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе ряд двосторонніх зустрічей.

«У межах візиту президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та Президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей», – йдеться у повідомленні.

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