Зеленский анонсировал успех в развитии ПВО и украинского производства оружия

Зеленский заявил, что вскоре можно ожидать хороших новостей по ПВО.

Источник фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехе в развитии противовоздушной обороны. В своем вечернем обращении он отметил, что в начале текущего года Украина значительно укрепилась, получив новые пакеты поддержки для своих военных.

"Первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможностей. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос - дроны", - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас рассматриваются договоренности, направленные на расширение производства ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Зеленский подчеркнул, что уже в ближайшее время могут быть анонсированы новые позитивные шаги в деле развития ПВО и украинского производства артиллерии.

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