В Украину идет сухая погода и потепление: прогноз синоптиков

В Украине с понедельника в некоторых областях прогнозируют до 10 градусов тепла.

В понедельник, 15 января, в Украине ожидается облачная без осадков погода, с небольшим снегом лишь в западных и северных областях. По информации Украинского гидрометцентра, на дорогах возможна гололедица. Юго-западный ветер будет иметь скорость 7-12 м/с, а в западных областях местами будет достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7° мороза, в центральных областях до 10° мороза. Днем ожидается от 4° мороза до 1° тепла, а на юго-западе 1-6° тепла. В Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Карпатах временами пройдет снег, а местами порывы юго-западного ветра будут достигать 25 м/с, что может вызвать метель. Температура ночью будет колебаться в пределах 5-10° мороза, днем от 2-7° мороза.

В столичном регионе 15 января также возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура в Киеве ночью составит 3-5° мороза, днем 0-2° мороза; по региону ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В последующие дни, в частности 16 января, прогнозируется облачная с прояснениями погода, но с осадками, включая умеренный снег и дождь в разных частях страны. Температурные показатели будут меняться в пределах ночью 0-15° мороза, днем 1-13° тепла. Гололедица на дорогах остается возможной.

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