В Кременчуге судили двух парней которые до смерти издевались над летучей мышью

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Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Выдел является видом реорганизации, не являющимся следствием прекращения реорганизуемого юридического лица – БП ВС

Передача арендатором по договору аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности реорганизованному в результате выделения из него юридическому лицу по распределительному балансу является отчуждением этого права, что противоречит запрету, предусмотренному законом об аренде земли, а потому является основанием для досрочного расторжения договора аренды.

За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

  1. В Украине

В Кременчуге судили двух парней которые до смерти издевались над летучей мышью

08:09, 15 января 2024
5 лет условного наказания получили два 19-летние молодые люди, которые издевались над животным.
В Кременчуге судили двух парней которые до смерти издевались над летучей мышью
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Кременчугский районный суд принял решение по делу в отношении двух 19-летних парней, которые издевались над летучей мышью, что привело к трагической гибели животного, и добавили видеозапись этого жестокого поступка в сеть. Согласно приговору, каждый из обвиняемых получил условное наказание продолжительностью 5 лет по ч. 4 ст. 299 УК Украины, которое предусматривает отсроченное отбывание наказания на определенный срок.

Из материалов дела известно, что в мае 2023 года обвиняемые сняли видео и распространили его в социальных сетях, где издевались над летучей мышью. Летучую мышь они нашли в заброшенном здании и совершили над ней жестокие действия, которые привели к ее гибели по результатам экспертизы.

Оба обвиняемых признали вину и заключили соглашения с прокурором, подтверждая свою ответственность за содеянное. Суд учел все обстоятельства и назначил им 5 лет условного наказания, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Также суд вынес решение о возмещении судебных и экспертных расходов в сумме по 14 338 гривен каждый для обоих обвиняемых. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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