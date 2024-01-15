В Кременчуге судили двух парней которые до смерти издевались над летучей мышью

5 лет условного наказания получили два 19-летние молодые люди, которые издевались над животным.

Кременчугский районный суд принял решение по делу в отношении двух 19-летних парней, которые издевались над летучей мышью, что привело к трагической гибели животного, и добавили видеозапись этого жестокого поступка в сеть. Согласно приговору, каждый из обвиняемых получил условное наказание продолжительностью 5 лет по ч. 4 ст. 299 УК Украины, которое предусматривает отсроченное отбывание наказания на определенный срок.

Из материалов дела известно, что в мае 2023 года обвиняемые сняли видео и распространили его в социальных сетях, где издевались над летучей мышью. Летучую мышь они нашли в заброшенном здании и совершили над ней жестокие действия, которые привели к ее гибели по результатам экспертизы.

Оба обвиняемых признали вину и заключили соглашения с прокурором, подтверждая свою ответственность за содеянное. Суд учел все обстоятельства и назначил им 5 лет условного наказания, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Также суд вынес решение о возмещении судебных и экспертных расходов в сумме по 14 338 гривен каждый для обоих обвиняемых. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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